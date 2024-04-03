



Спецтрибунал для РФ: 44 страны сказали "да" и подписали декларацию в Гааге

В Гааге состоялась конференция "Восстановление справедливости для Украины". 44 государства поддержали идею создать спецтрибунал по преступлению агрессии РФ и использовать ее замороженные активы в пользу Украины.



Эта поддержка была закреплена в соответствующей политической декларации, которую подписали участники конференции 2 апреля 2024 года. Текст декларации опубликован на портале правительства Нидерландов.



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Итоговый документ подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина, Британия и США. Всего в конференции участвовало 57 стран, пишет Корреспондент.net.



Страны-подписанты осуждают продолжающуюся агрессию России против Украины как вопиющее нарушение международного правопорядка и напоминают о решении суда ООН еще от 16 марта 2022 года, которым Россию обязали прекратить боевые действия.



Страны также высказываются за усиление совместных усилий по обеспечению надлежащего расследования и ответственности за все нарушения международного права, совершенные во время войны России против Украины, включая преступление агрессии.



Страны приветствуют обещания, озвученные на конференции разными государствами, по дальнейшей поддержке расследований, и отмечают роль всех институтов, уже привлеченных к работе, в частности, Международного уголовного суда, издавшего беспрецедентный ордер на арест президента РФ Владимира Путина.



В декларации приветствуют прошлогоднее создание Международного центра по привлечению к ответственности за преступление агрессии против Украины (ICPA) при Евроюсте как координационной платформы с участием Украины и пяти государств-участников Совместной следственной группы (JIT), с привлечением США и Офиса прокурора Международного уголовного суда, что является поддержкой национальных расследований.



Страны также подтверждают намерения работать над созданием спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины, которое должно способствовать наказанию высшего военно-политического руководства РФ, и приветствуют значительный прогресс в этом направлении, призывая государства и международные организации помочь с наработкой юридической базы и международной поддержки для завершения этого процесса. Также приветствуют готовность Нидерландов принять этот спецтрибунал.



Во второй главе декларации, посвященной компенсации нанесенного Украине ущерба, приветствуют начало работы Реестра убытков, который со 2 апреля начинает принимать заявки.



Страны-подписанты уверяют, что суверенные активы РФ в их юрисдикции останутся замороженными, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не заплатит за нанесенный ущерб, а также приветствует дискуссии о возможности использования этих активов и доходов от них в пользу Украины.



Как сообщал Mignews.ua, к участникам конференции обратился Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что международное сообщество должно обеспечить обязательность наказания каждому потенциальному агрессору. И каждый, кто придет к власти в России после Владимира Путина, должен знать, что справедливость сильнее стен Кремля.