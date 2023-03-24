



Советник ОАЭ: меры Израиля против палестинцев противоречат соглашениям Авраама

Халдун Аль Мубарак, старший советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида, недавно посетил Израиль и выступил с “резко сформулированным посланием” официальным лицам страны, сообщил в среду израильский 11 канал.



Сообщается, что Аль-Мубарак сказал израильским официальным лицам, что подход израильского правительства полностью противоречит Соглашениям Авраама, предупредив, что действия израильского правительства угрожают любому “дальнейшему прогрессу в отношениях с ОАЭ и другими арабскими странами”.



По его мнению, некоторые израильские политики поощряют насилие, которое противоречит Авраамовым соглашениям и ставит под угрозу региональную стабильность.