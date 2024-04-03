



Совет ООН по правам человека может принять эмбарго на поставки оружия в Израиль

Совет по правам человека ООН рассмотрит на этой неделе пакистанскую резолюцию, осуждающую Израиль за ответ на массовые убийства, устроенные ХАМАСа, и требующую введения эмбарго на поставки оружия еврейскому государству.



Совет ООН по правам человека соберется в пятницу, чтобы обсудить проект резолюции, представленный Пакистаном и призывающий ввести эмбарго на поставки оружия Израилю в связи с войной в Газе.



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Если страны-члены проголосуют за резолюцию, это будет первый случай, когда Совет ООН по правам человека займет официальную позицию в отношении войны в Газе.



Пакистан представляет 55 из 56 членов Организации исламского сотрудничества при подаче резолюции.



Единственной страной, которая воздержалась от участия в обсуждении, является Албания. В сообщении французского информационного агентства AFP говорится, что восьмистраничное предложение "требует, чтобы Израиль прекратил оккупацию палестинских территорий и немедленно снял незаконную блокаду Газы".



Резолюция также призывает страны-члены ООН немедленно прекратить продажу или передачу оружия, боеприпасов и другого военного оборудования Израилю, поскольку, как утверждается в ней, "существует обоснованный риск геноцида в Газе".



Пакистан также утверждает в предложенном эмбарго на поставки оружия Израилю, что "Израиль использует голод мирных жителей как метод ведения войны". Предложение призывает к немедленному прекращению огня и "осуждает действия Израиля, которые могут быть приравнены к этнической чистке".

Предложение также требует восстановления финансирования UNRWA и требует, чтобы Израиль "прекратил расширение поселений на оккупированных территориях".



В течение последних нескольких лет Израиль заявлял, что Совет ООН по правам человека является абсолютно предвзятым органом, который систематически принимает решения только против Израиля и игнорирует вопиющие нарушения прав человека в других странах, таких как Сирия, Иран, Китай и многих других.

