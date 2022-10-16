



Совет ЕС рассмотрит новый пакет санкций против России

В понедельник, 17 октября, Совет ЕС по инотранным делам рассмотрит новый пакет санкций против России из-за войны в Украине.

Об этом сообщил министр иностранный дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, Совет будет работать уже над девятым по счету пакетом ограничений.

"Лечу в Люксембург. Будем призывать к усилению поддержки Украины, работе над 9-м пакетом санкций против РФ, конфискации замороженных российских государственных активов и созданию специального трибунала по делу о совершенном преступлении агрессии по России", - сказал Ринкевичс.