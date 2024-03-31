



Сотрудников оренбургского гей-бара внесли в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг занес в перечень экстремистов и террористов директора оренбургского гей-клуба Pose Александра Климова и администратора заведения Диану Камильянову. Их обвиняют в организации деятельности “экстремистской организации”.



Климов и Камильянова с 20 марта находятся в СИЗО. По сути их обвиняют в функционировании клуба. А поскольку они являются “лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией”, их деятельность является противозаконной и по последним российским законам приравнена к терроризму и экстремизму.





