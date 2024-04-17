



Сотрудники Google протестуют против участия компании в "геноциде в Газе"

После дня акций в районе Бэй, сотрудники Google протестовали против войны в Газе перед своими офисами по всей стране.



Работа в Google для многих может считаться карьерой мечты, но у инженера-программиста Эмаан Хасим есть моральные разногласия с компанией, связанные с войной в Газе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Теперь она и другие сотрудники отстаивают то, что считают правильным, - и неважно, какой ценой.



"Я бы не хотела потерять работу", - говорит Хасим. "Но я считаю, что невозможно продолжать приходить на работу каждую неделю, не признавая и не осуждая Project Nimbus и любую поддержку израильского правительства".



Группа сотрудников даже заняла офис генерального директора Google Cloud Томаса Куриана.



Во время прямой трансляции они поделились письмами своих коллег, в которых те выступали против преследований, жестокого обращения и цензуры в отношении палестинских, арабских и мусульманских работников.



Одно из них гласило: "Я не горжусь тем, что работаю в Google. Мне стыдно работать в Google. И единственная причина, по которой я все еще работаю в Google, - это то, что мои товарищи из NoTechForApartheid организовывают борьбу против геноцида, осуществляемого пособниками технологий".



Среди требований организаторов - прекращение миллиардного контракта Google Cloud AI с израильским правительством под названием Project Nimbus.



По словам Хасим, облачные сервисы Nimbus включают распознавание лиц, отслеживание объектов и другие пользовательские технологии от Google и Amazon Web Services.



Сотрудники компании считают, что услуги Project Nimbus способствуют геноциду в Газе с помощью ИИ.



"У нас уже есть гуглеры, которые увольняются, ссылаясь на то, что проект Nimbus был главной причиной их плохого психического здоровья и стал основной причиной, по которой они были вынуждены покинуть Google", - говорит Хасим.



Хасим понимает, почему некоторые решают уйти. Но она надеется остаться на работе, чтобы вместе с этой группой продолжить борьбу за то, чтобы все сотрудники снова могли чувствовать себя в безопасности.

