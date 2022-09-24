



Сотрудники авиакомпаний и аэропортов в РФ массово получают повестки

После объявления Путиным мобилизации в РФ сотрудники авиакомпаний и аэропортов начали массово получать повестки в военкоматы.



Как стало известно изданию "Коммерсантъ", сотрудники как минимум пяти российских авиакомпаний, в том числе группы "Аэрофлот", и более десяти аэропортов получили повестки в военкомат в течение суток после того, как была объявлена частичная мобилизация.



Источники отмечают, что могут быть мобилизованы 50-80% сотрудников сферы.



Работодатели сотрудников авиакомпаний и аэропортов экстренно составляют списки "на бронь", но существует неясность, куда их передавать. Собеседники издания подчеркивают, что освобождение от призыва критично не только для пилотов и диспетчеров, но и для других специалистов - технических, коммерческих и IT-специалистов, без которых полеты могут просто остановиться.