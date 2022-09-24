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Сотрудники авиакомпаний и аэропортов в РФ массово получают повестки
24.09.2022 10:16 Ольга Белозерова

Сотрудники авиакомпаний и аэропортов в РФ массово получают повестки

После объявления Путиным мобилизации в РФ сотрудники авиакомпаний и аэропортов начали массово получать повестки в военкоматы.

Как стало известно изданию "Коммерсантъ", сотрудники как минимум пяти российских авиакомпаний, в том числе группы "Аэрофлот", и более десяти аэропортов получили повестки в военкомат в течение суток после того, как была объявлена частичная мобилизация. 

Источники отмечают, что могут быть мобилизованы 50-80% сотрудников сферы. 

Работодатели сотрудников авиакомпаний и аэропортов экстренно составляют списки "на бронь", но существует неясность, куда их передавать. Собеседники издания подчеркивают, что освобождение от призыва критично не только для пилотов и диспетчеров, но и для других специалистов - технических, коммерческих и IT-специалистов, без которых полеты могут просто остановиться. 

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