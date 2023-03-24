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Сотни протестующих вышли под дома министров
24.03.2023 16:15 Алина Груднева

Сотни протестующих вышли под дома министров

В пятницу, 24 марта, протестующие против правовой реформы вышли на демонстрации под дома министров.

В частности, демонстранты собрались возле домов министра туризма Хаима Каца, министра по делам диаспоры Амихая Шикли, министра охраны окружающей среды Идит Сильман и министра обороны Йоава Галанта.

Как сообщалось ранее, возле дома Сильман против протестующих применили перцовый баллончик.

Под домом Галанта демонстрантам зачитали номер телефона министра обороны. В итоге, сотни человек написали ему.

"Мы, резервисты, просим вас остановить судебную реформу. Народ будет разделен на ваших глазах, не позволяйте этому случиться", - написали они.

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