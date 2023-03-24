Сотни протестующих вышли под дома министров
В пятницу, 24 марта, протестующие против правовой реформы вышли на демонстрации под дома министров.
В частности, демонстранты собрались возле домов министра туризма Хаима Каца, министра по делам диаспоры Амихая Шикли, министра охраны окружающей среды Идит Сильман и министра обороны Йоава Галанта.
Как сообщалось ранее, возле дома Сильман против протестующих применили перцовый баллончик.
Под домом Галанта демонстрантам зачитали номер телефона министра обороны. В итоге, сотни человек написали ему.
"Мы, резервисты, просим вас остановить судебную реформу. Народ будет разделен на ваших глазах, не позволяйте этому случиться", - написали они.