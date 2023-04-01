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Сотни демонстрантов, выступающих за реформу, перекрыли улицу в Кфар-Сабе
01.04.2023 21:50 Ирина Демьянова

Сотни демонстрантов, выступающих за реформу, перекрыли улицу в Кфар-Сабе

В то время как по всей стране проходят акции протеста против реформы судебной системы, сотни демонстрантов, выступающих за реформу, блокируют улицу Вейцмана в центральном городе Кфар-Саба.

Демонстранты призывают правительство прекратить переговоры по компромиссному пакету реформ и продолжить реализацию своих первоначальных планов.

Напомним, в четверг вечером около 20 000 демонстрантов вышли на марш в поддержку планов правительства в Тель-Авиве - второй такой митинг с тех пор, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу приостановил судебное законодательство в начале этой недели на фоне растущего общественного давления.



 

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