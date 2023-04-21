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Сотни демонстрантов вышли поддержать Эстер Хайют
21.04.2023 13:19 Алина Груднева

Сотни демонстрантов вышли поддержать Эстер Хайют

Днем, 21 апреля, сотни людей собрались под домом президента БАГАЦа Эстер Хайют.

Они вышли на акцию в ее поддержку.

Демонстранты скандировали: "Мы солдаты демократии" и "БАГАЦ в нашей душе".

Таким образом протестующие ответили министру регионального сотрудничества Дуди Амсалему, который призвал привлечь к ответственности Хайют за "госпереворот".

"Председатель БАГАЦа Эстер Хайют должна быть привлечена к ответственности за попытку путча. Здесь, в Израиле, произошли драматические события, путч во главе с их великим раввином, Аароном Бараком. Я не знаю другого такого главу Верховного суда, у которого есть военно-воздушные силы и киберподразделение", - сказал он.

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