



Сотни демонстрантов вышли поддержать Эстер Хайют

Днем, 21 апреля, сотни людей собрались под домом президента БАГАЦа Эстер Хайют.



Они вышли на акцию в ее поддержку.



Демонстранты скандировали: "Мы солдаты демократии" и "БАГАЦ в нашей душе".



Таким образом протестующие ответили министру регионального сотрудничества Дуди Амсалему, который призвал привлечь к ответственности Хайют за "госпереворот".



"Председатель БАГАЦа Эстер Хайют должна быть привлечена к ответственности за попытку путча. Здесь, в Израиле, произошли драматические события, путч во главе с их великим раввином, Аароном Бараком. Я не знаю другого такого главу Верховного суда, у которого есть военно-воздушные силы и киберподразделение", - сказал он.

"אסתר המלכה - יישר כוח": הפגנת תמיכה בנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות מתקיימת מחוץ לביתה שבצהלה pic.twitter.com/PbzJxOGq2B — החדשות - N12 (@N12News) April 21, 2023