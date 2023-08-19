



Состояние Стрелкова-Гиркина в тюрьме резко ухудшилось

Состояние здоровья бывшего сотрудника ФСБ Игоря Стрелкова-Гиркина, который находится в московском СИЗО, резко ухудшилось.



По данным российских СМИ, об этом сообщила его жена Мирослава Регинская.



По словам женщины, у Стрелкова внезапно обострились "хронические заболевания". Каким именно, она раскрывать не стала. Регинская добавила, что у ее мужа начала отниматься рука. Более того, ему стало сложно дышать.



Что примечательно, ранее Стрелков жаловался на перебои в работе кондиционера в камере и забитый холодильник. Он заверял, что не успевает все съедать, потому что аппетита нет.