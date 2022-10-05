



Соловьев поделился: мы с недоумением глядим на облетевшую позолоту государства

Пропагандист Владимир Соловьев в своем телеграм-канале опубликовал размышления политолога, профессора ВШЭ Дмитрия Евстафьева.



Политолог выражает уверенность, что россиянам будет легче «без опавшей с нашего общего дома позолоты и потрескавшихся за многие годы на фасаде ангелочков и амурчиков». Он подчеркивает, что здание с таким количеством архитектурных излишеств, «лишних людей, функции которых непонятны и за которыми тянется длинная череда провалов, устоять под ветром глобальных перемен» не может, «особенно, если ураган у тебя в палисаднике».



