



Соцсеть X "заставила" аккаунт "Хизбаллы" замолчать

Социальная сеть X (ранее Twitter) заблокировала официальный аккаунт террористической организации "Хизбалла" в рамках борьбы с подстрекательским контентом.



Генконсульство Израиля в Нью-Йорке поблагодарило владельца соцсети Илона Маска за это решение.



"Ни один аккаунт, связанный с террористической организацией или аккаунтом, прославляющим терроризм, не должен иметь права и возможностей на разжигание ненависти в социальных сетях", - сказано в заявлении.



После начала войны в Израиле, соцсеть Маска также удалила сотни аккаунтов, связанных с ХАМАСом.