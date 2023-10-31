Соцсеть X "заставила" аккаунт "Хизбаллы" замолчать
Социальная сеть X (ранее Twitter) заблокировала официальный аккаунт террористической организации "Хизбалла" в рамках борьбы с подстрекательским контентом.
Генконсульство Израиля в Нью-Йорке поблагодарило владельца соцсети Илона Маска за это решение.
"Ни один аккаунт, связанный с террористической организацией или аккаунтом, прославляющим терроризм, не должен иметь права и возможностей на разжигание ненависти в социальных сетях", - сказано в заявлении.
После начала войны в Израиле, соцсеть Маска также удалила сотни аккаунтов, связанных с ХАМАСом.