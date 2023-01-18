



Смотрич: "Правительство не развалится"

Министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал решение БАГАЦа в отношении Арье Дери.



"Левые утверждают, что демократия в опасности, и правда в том, что так она выглядит сегодня. Не может быть, чтобы в демократической стране 10 судей вместо большинства граждан Израиля принимали решение о том, кто должен занимать пост министра без каких-либо юридических оснований. Правительство не развалится. С Б-жьей помощью мы продолжим продвигать реформу судебной системы для всех граждан Израиля, и решение БАГАЦа только еще раз доказывает, насколько это необходимо", - заявил Смотрич.