



Смотрич: Израиль снимет все ограничения на строительство поселений

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил во вторник, что правительство снимет все ограничения на строительство поселений. Выступая на пресс-конференции в аванпосте Гиват-Харель, одном из девяти поселений, которые, по словам правительства, будут легализованы , Смотрич рассказал о планах по продолжению строительства поселений и снятию ограничений.



“Настоящий ответ на террор – продолжать строить и пускать корни на земле Израиля”, – сказал министр. “Это то, что мы, как правительство, как государство, как нация, должны делать. Поселение процветает благодаря первопроходцам, которые поддерживали его на протяжении многих лет с большой любовью, с большой решимостью, с последовательностью и эффективностью”.



“Сейчас мы утвердили десять поселений, и в решении есть пункт, который позволяет нам продвинуться дальше, если потребуется”, – добавил Бецалель Смотрич.



Министр подчеркнул, что он намерен настаивать на дополнительных разрешениях. “Мы должны снять все ограничения на строительство в Иудее и Самарии. Этот район должен функционировать, как и любой другой в Государстве Израиль”, – сказал он.



Согласно решению правительства, будет одобрено строительство около 10 тысяч единиц жилья, в том числе 2 тысячи уже построенных и ожидающих окончательного утверждения. В мае правительство даст зеленый свет еще 4300 единицам жилья. Ожидается, что для палестинцев здесь строительство разрешено не будет, и планы, предыдущего правительства в отношении палестинского жилья, не будут реализованы.



Несмотря на осуждение США этого решения и публичное заявление США Энтони Блинкена по этому поводу в понедельник, Смотрич заявил, что Вашингтону хорошо известно о политике правительства.



"У нас есть общие интересы, но мы доносим нашу политику и свои интересы до американцев, и администрация знает о нашем стремлении к урегулированию", – сказал он.



Министр добавил, что выступает за диалог по поводу законодательства об изменении судебной системы.



"Что касается протестующих, то есть две группы. Одна группа людей, для которых важен Израиль – патриоты и сионисты. К сожалению, есть и люди, которые подстрекают и готовы сжечь страну дотла", – считает Смотрич.