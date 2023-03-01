



Смотрич: Хавара должна быть уничтожена

Палестинскую деревню Хавара, которая в начале этой недели стала местом кровавой расправы со стороны поселенцев, необходимо “стереть с лица земли”. Об этом заявил Министр финансов Бецалель Смотрич, выступая на финансовой конференции.



Отвечая на вопрос, почему он “лайкнул” твит, призывающий уничтожить Хавара, Смотрич сказал: “Потому что я считаю, что деревню Хавара нужно стереть с лица земли“.



“Я думаю, что государство Израиль должно уничтожить ее, а не, не дай Бог, частные лица“, — подчеркнул он.