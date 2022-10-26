



Смотрич - администрации Байдена: не вмешивайтесь в наши выборы

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич призвал администрацию президента США Джо Байдена не вмешиваться в предстоящие выборы в Израиле.

Соответствующее заявление он сделал на предвыборной конференции своей партии в Сдероте.

"Я не готов мириться с вмешательством иностранных государств, даже нашего союзника, в израильские выборы и демократию", - отметил он.

По словам Смотрича, те, кто поддерживает и сотрудничает с антиизраильски настроенными членами Конгресса, не могут указывать, кто должен входить в состав израильского правительства, а кто нет.