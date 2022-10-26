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Смотрич - администрации Байдена: не вмешивайтесь в наши выборы
26.10.2022 22:47 Алина Груднева

Смотрич - администрации Байдена: не вмешивайтесь в наши выборы

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич призвал администрацию президента США Джо Байдена не вмешиваться в предстоящие выборы в Израиле.

 
Соответствующее заявление он сделал на предвыборной конференции своей партии в Сдероте.
 
"Я не готов мириться с вмешательством иностранных государств, даже нашего союзника, в израильские выборы и демократию", - отметил он.
 
По словам Смотрича, те, кто поддерживает и сотрудничает с антиизраильски настроенными членами Конгресса, не могут указывать, кто должен входить в состав израильского правительства, а кто нет.

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