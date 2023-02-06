



Смогут ли израильтяне летать в США без виз уже в октябре?

Осенью 2023 года Израиль может стать 41-й страной-участницей программы безвизового въезда в США. Но при условии, что коалиционное правительство примет 4 важных законопроекта в течение следующих двух месяцев.

Необходимость принятия законов была вызвана заявлением, прозвучавшим в конце прошлой недели от посла США в Израиле Томаса Нидеса. По его словам, уровень отказов в визах для израильтян упал ниже 3%. Это порог, установленный американцами в качестве условия для рассмотрения участия в Программе безвизового въезда.

Депутат Кнессета Офир Кац, глава коалиции, поставил цель принять четыре законопроекта, касающихся безвизового режима. Два из четырех законопроектов, прошедших первое чтение еще в предыдущем правительстве, будут обсуждаться на заседании Кнессета уже в понедельник, 6 февраля.



Коалиция ожидает поддержки законопроектов со стороны оппозиции, несмотря на ее прошлый отказ поддержать правительство Беннета-Лапида по продвижению тех же законов.



Глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби заявил, что будет работать над внесением поправок, которые требует программа безвизового въезда, в отношении израильской полиции, налогового управления и управления народонаселения. Он надеется внести их к концу сентября. Если это удастся, израильтяне смогут летать в США без виз уже с 1 октября 2023 года.



Одна из поправок предполагает передачу информации о пассажирах, направляющихся в США, что даст американским властям инструменты для выявления преступников, в том числе причастных к отмыванию денег, и подозреваемых в терроризме.



Кнессет также должен будет одобрить закон об интерфейсе прикладного программирования, который будет предоставлять информацию о потенциальных злоумышленниках в процессе регистрации и позволит властям США отказывать во въезде еще до вылета их рейсов.



Только после того, как будут приняты необходимые законы, Госдепартамент США и Департамент внутренней безопасности дадут зеленый свет включению Израиля в программу. Учитывая, что США рассмотрят заявку Израиля на программу безвизового въезда в июле-августе, окончательное решение может быть принято уже в сентябре.