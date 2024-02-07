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СМИ: Зеленский запланировал официальный визит в Германию
07.02.2024 10:43 Раиса Вовк

СМИ: Зеленский запланировал официальный визит в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию в конце следующей недели. Это будет его второй визит в страну с момента начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

По данным издания, Зеленский планирует свой визит во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля.

Программа и точное расписание пока засекречены по соображениям безопасности.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не захотел подтвердить изданию факт участия украинского президента в мероприятии. Однако он сообщил, что организаторы прилагают усилия, чтобы обеспечить присутствие главы государства из Киева. "Зеленскому было передано приглашение", - заявил он.

Напомним, 31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры. 

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