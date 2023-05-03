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СМИ: Зеленский с визитом прибудет в Германию
03.05.2023 15:19 Раиса Вовк

СМИ: Зеленский с визитом прибудет в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая прибудет в Германию с официальным визитом. Он проведет ряд встреч и будет присутствовать на вручении премии Карла Великого. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Полиция Берлина подтвердила изданию информацию о визите президента Украины. Однако правоохранители не раскрыли детали.

Ожидается, что Зеленский приземлится в военной части аэропорта в Берлине. На следующий день украинский президент должен встретиться с канцером Германии Олафом Шольцем. 

После официальных встреч Зеленский улетит в Аахен, где состоится вручение премии Карла Великого. 

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