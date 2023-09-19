



СМИ: Зеленский будет давить на Нетаниягу в вопросе ПВО

Президент Украины Владимр Зеленский во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу на полях Генассамблеи ООН будет давить на собеседника в вопросе предоставления ПВО.



Об этом сообщает израильская онлайн-газета The Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники.



"Есть только 5 стран, производящих эффективные системы ПВО, и Израиль — одна из них", — сказал украинский чиновник на условиях анонимности.



Он также отметил, что Нетаниягу является чуть ли не единственным лидером дружественного государства, который с момента начала полномасштабной войны все еще не посетил Киев.