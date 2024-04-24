



СМИ: Задержать заместителя Шойгу "помогла" украинская разведка

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов был задержан за подозрение в коррупции. Это был результат действий Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщил источник в спецслужбах, передает РБК-Украина.



По информации источника, в марте 2024 года подразделение активных действий ГУР провело кибератаку, в результате которой был получен доступ к конфиденциальной информации и служебных документов Иванова.



После того, как об этой истории узнали в "более широких российских кругах", против Иванова начали расследование. Российского чиновника подозревают в коррупции.



"Он (Иванов - ред.), конечно, коррупционер, как все там. Но против него сыграл именно этот инцидент - от него произошла утечка достаточно чувствительной и конфиденциальной информации", - рассказал собеседник.



При этом на уточняющий вопрос он ответил, что добровольного сотрудничества со стороны Иванова с украинской разведкой не было.



Напомним, 23 апреля в России правоохранители задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Он якобы мог получить особо крупную взятку. Уже сегодня, 24 апреля, Басманный суд Москвы избрал Иванову меру пресечения в виде ареста.



В то же время российское издание "Важные истории" со ссылкой на собственные источники пишет, что главной причиной задержания Иванова является не коррупция, а государственная измена.



Публично заявлять о том, что заместитель министра обороны Сергея Шойгу виновен в госизмене, пока якобы не хотят. Более детальных подробностей издание не привело.