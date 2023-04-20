



СМИ: Южная Корея не дает Украине оружия – хочет сохранить отношения с РФ

Южная Корея до сих пор не поставляет оружие Украине, чтобы сохранить стабильные отношения с Россией, пишет Yonhap.



Так, неназванный южнокорейский чиновник во время брифинга заявил следующее: "Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией".



По словам чиновника, заявление президента страны Юн Сок Еля о возможных поставках вооружения Киеву в будущем было "теоретическим и всеобъемлющим".



Ранее президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в интервью Reuters сказал, что его страна может расширить свою поддержку украинцам, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, "если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на мирных граждан", напоминает РБК-Украина.



Таким образом Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине. Хотя больше года назад исключил возможность оказания летальной помощи.



Также ранее главы МИД Южной Кореи и Германии провели встречу и обсудили ситуацию в Украине.