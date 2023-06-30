



СМИ: Великобритания возможно намерена купить израильские ракеты Rampage

Великобритания хочет купить передовую сверхзвуковую ракету Rampage израильского производства, сообщает The National.



Издание отмечает, что группа офицеров Королевских ВВС и техников по оборонному оборудованию и поддержке посетила Израиль для изучения оружия с целью его установки на истребитель Typhoon.



Эксперты считают, что Королевские ВВС ищут быструю и эффективную ракету, которая поможет повысить ее “смертоносность” и пополнить запасы после отправки на Украину нескольких крылатых ракет Storm Shadow.



Rampage также способен преодолевать системы защиты российского производства.



Согласно источникам в обороне, Rampage с ракетным двигателем способен летать со скоростью 2000 км/ч с дальностью полета до 300 км, и его практически невозможно остановить.



“Очень интересно, что Королевские ВВС смотрят на это, поскольку они не могут позволить себе больше Storm Shadows или не могут получить их достаточно быстро, поэтому кажется, что они ищут более дешевые альтернативы, которые, по сути, могут выполнять очень похожую работу, но по более выгодной цене”, — сказал Джереми Бинни, редактор по Ближнему Востоку Janes, оборонной разведывательной компании.



Ракета Storm Shadow стоит более 3 миллионов долларов.



Израильские военно-воздушные силы применили это оружие с большим успехом по иранским ракетным объектам и другим целям в Сирии, используя его дальность для стрельбы из своего собственного воздушного пространства без угрозы сбития своего самолета.



Источник в обороне сообщил The National , что британцы осмотрели ракету во время недавней поездки.



Rampage был адаптирован из артиллерийской ракеты класса “земля-земля” и был разработан Israel Military Industries совместно с Israel Aerospace Industries.



В Королевских ВВС не пожелали комментировать визит.



