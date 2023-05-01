



СМИ: В ЮАР просят Путина не приезжать на саммит БРИКС

Правительство Южно-Африканской Республики ведет переговоры с представителями России на высоком уровне по поводу предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в страну для участия в саммите БРИКС. Как пишет южноафриканская газета Sunday Times, ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит, чтобы предотвратить дипломатический конфликт из-за ордера Международного уголовного суда на его арест.



Издание отмечает, что в случае визита российского лидера властям ЮАР придется его арестовать на основании решения МКС, которое является обязательным для стран-участниц Римского устава. Потому Претория предложила Москве принять участие в саммите БРИКС по видеосвязи.



“У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется это сделать”, – заявил представитель правительства ЮАР.



Как пишет Sunday Times, на прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамапоса создал специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий властей по выдаче ордера на арест Владимира Путина. По словам собеседника издания, комитет не сможет найти других вариантов, кроме участия Путина в саммите по видеосвязи из Москвы.



Российская редакция “Радио свобода” в свою очередь отмечает, что чиновники в Кремле подтвердили изданию, что Претория ведет переговоры с Москвой.



