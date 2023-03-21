



СМИ: Упавший в море американский дрон мог быть частью подготовки атаки на Туапсе

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, который был сбит в небе над Черным морем на прошлой неделе, мог участвовать в подготовке нападения на порт Туапсе. Об этом сообщает Mash.



По данным портала, БПЛА разведывал обстановку для того, чтобы Вооруженные силы Украины могли нанести удары морскими и воздушными дронами, а после координировать их для отлета на базу.



Как утверждает Mash, российские военные узнали об этом заранее, корабли Черноморского флота привели в боевую готовность и отправили в рейд. Вскоре в небо подняли те самые дроны, и MQ-9 Reaper благополучно рухнул, говорится в сообщении.