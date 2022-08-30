



СМИ: Украина сделала флот России бесполезным

Черноморский флот России ранее считался центральным элементом плана Кремля в запланированной войне. Однако флот и авиация РФ пострадали от атак Украины. Теперь они являются второстепенной силой страны-агрессора. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на мнение военных экспертов.



В феврале крылатые ракеты Калибр запускались из Крыма и Крымской акватории по военным и гражданским объектам в глубине Украины. Таким образом, россияне блокировали доступ к портам страны и угрожая морским десантом в Одессе.



Однако Киев перехватил инициативу, потопив несколько кораблей, в том числе его флагманский крейсер Москва. Авиационный полк Черноморского флота на авиабазе Саки в Крыму, также сильно пострадал в этом месяце в результате ударов. В результате взрывов уничтожено около половины самолетов подразделения.



Российские подводные лодки время от времени обстреливают Украину, однако флот не оправдал ожиданий Кремля. Ныне он занял оборонительную позицию либо в портах, либо вдали от берега, чтобы избежать украинских атак, пишет издание.



С весны проблемы Черноморского флота усугубились из-за плохого руководства, устаревшего оборудования и самоуверенности российского руководства, отмечает СМИ.



Также там добавили, что нежелание фактически использовать свои корабли в качестве боевой силы означает, что флот стал практически беспомощным.

Нахождение флота в открытом море "серьезно ограничивает возможности российской кампании" на юге Украины, сказано в материале.



Сам флот РФ по-прежнему имеет более 30 кораблей в море или в порту, но их эффективность и способность к маневрированию серьезно снизились после ликвидации ПВО "Москвы" и радаров на острове Змеиный.



Напомним, 13 апреля крейсер Москва был подбит украинскими ракетами Нептун и на нем взорвался боезапас. Уже на следующий день корабль затонул.