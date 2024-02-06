



СМИ: Украина может получить от США "умные бомбы"

Украина может получить новейшие американские высокоточные ракеты большой дальности.



Об этом сообщает газета The Mirror со ссылкой на официальные лица США.



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Уточняется, что Пентагон провел испытания так называемых "умных бомб" над Мексиканским заливом. Они должны прибыть в Украину в среду, 7 февраля.



Речь идет о высокоточных самонаводящихся планирующих ракетах с дальностью действия в 150 км. Запускаются ракеты, в том числе с HIMARS.



По данным издания Politico, это должно расширить возможности Украины на поле боя.