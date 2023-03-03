



СМИ: у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем

Глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятнее всего, страдает от проблем со здоровьем, о чем свидетельствует его внешний вид.



Об этом говорится в материале немецкого издания Bild, которое ссылается на мнение экспертов в сфере здравоохранения.



В частности, внимание специалистов привлекло оплывшее лицо и заплывшие глаза Кадырова, особенно, в последнее время. Есть предположение, что у главы Чечни есть проблемы с почками.



По данным издания, в Чечню для него даже был вызван врач из ОАЭ Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат, заведующий почечным отделением больницы "Бурджиль" в Абу-Даби. По одной из версий, именно из-за лечения Кадыров не смог присутствовать во время обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.



В материале также предположили, что энергичность Кадырова может объясняться приемом стимуляторов и других медикаментов.

