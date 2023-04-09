Новости » Политика
Американская разведка: "Моссад" поощрял протесты против правовых реформ
09.04.2023 08:05 Ирина Демьянова

Американская разведка: "Моссад" поощрял протесты против правовых реформ

Главные газеты США, The Washington Post  и The New York Times, сообщили, что среди секретных документов, просочившихся из Пентагона в Интернет, был также документ американской разведки, согласно которому высокопоставленные чиновники “Моссада” “побуждали чиновников "Моссада" и израильских граждан протестовать против правительственных реформ судебной системы правосудия, включая явные призывы к действиям против правительства”.

Просочившиеся материалы содержат оценку Центрального разведывательного управления от 1 марта.

По данным The Washington Post, в служебной записке отсутствуют подробности, и из нее неясно, кто в "Моссаде" поощрял протесты. 

В ответ канцелярия премьер-министра заявила, что изучают информацию изданий. 

В The Washington Post  подчеркнули, что “подлинность документов не свидетельствует об их достоверности“.

По сообщению The New York Times, высокопоставленные официальные лица США подтвердили, что просочившиеся документы, по-видимому, содержат достоверные отчеты разведки. Однако по крайней мере некоторые из них были изменены, и точность документов вызывает сомнения.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы