Американская разведка: "Моссад" поощрял протесты против правовых реформ

Главные газеты США, The Washington Post и The New York Times, сообщили, что среди секретных документов, просочившихся из Пентагона в Интернет, был также документ американской разведки, согласно которому высокопоставленные чиновники “Моссада” “побуждали чиновников "Моссада" и израильских граждан протестовать против правительственных реформ судебной системы правосудия, включая явные призывы к действиям против правительства”.



Просочившиеся материалы содержат оценку Центрального разведывательного управления от 1 марта.



По данным The Washington Post, в служебной записке отсутствуют подробности, и из нее неясно, кто в "Моссаде" поощрял протесты.



В ответ канцелярия премьер-министра заявила, что изучают информацию изданий.



В The Washington Post подчеркнули, что “подлинность документов не свидетельствует об их достоверности“.



По сообщению The New York Times, высокопоставленные официальные лица США подтвердили, что просочившиеся документы, по-видимому, содержат достоверные отчеты разведки. Однако по крайней мере некоторые из них были изменены, и точность документов вызывает сомнения.