



СМИ: правительство намерено ограничить протесты в Израиле

Министерства внутренней безопасности и юстиции работают над законопроектом, который позволит правительству ограничить проведения акций протеста.



Об этом сообщает "Кан".



Предполагается, что законопроект позволит полиции разгонять демонстрацию, если хотя бы один человек будет уличен в беспорядках. Также у правоохранителей нужно будет просить разрешение на любом протест с участием более 100 человек.



Кроме того, полиция сможет налагать крупные штрафы, если демонстранты не подчиняются указаниям или не соглашаются покинуть территорию, где проводится акция протеста. Штрафы будут варьироваться от 1500 до 5000 шекелей.



Более того, согласно предполагаемой законодательной инициативе, любые протесты можно будет проводить на расстоянии не менее 100 метров от домов общественных деятелей.