



СМИ: По "техническим причинам" США не передадут Украине танки Abrams

Администрация президента США Джо Байдена исключает передачу Украине тяжелых танков Abrams M2. В Белом доме объясняют это техническими причинами, пишет The Washington Post.



Высокопоставленный чиновник из администрации Байдена в комментарии СМИ объяснил, что танки весят 55 тонн и имеют газотурбинный двигатель. В работе он потребляет много топлива. Кроме того, Abrams могут часто ломаться, поэтому требуют обширного опыта обслуживания.



Издания отмечает, что американские танки Abrams настолько тяжелые, что экс-президенту Дональду Трампу не разрешили включить эту технику на празднование Дня независимости США в 2019 году, поскольку их стальные гусеницы могли повредить дорожное покрытие.



Напомним, вчера после разговора Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона стало известно, что Франция передаст Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion. Также президент США Джо Байден подтвердил сообщения СМИ о планах передать Украине боевые машины Bradley.