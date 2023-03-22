



СМИ: ОАЭ обдумывают сокращение дипломатического присутствия в Израиле

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность сокращения уровня своего дипломатического представительства в Израиле. Об этом написал во вторник Israel Hayom со ссылкой на сообщение, опубликованное на саудовском новостном сайте Elaph.



Согласно информации издания, Объединенные Арабские Эмираты обдумывают, дать ли указание своему послу в Израиле не встречаться в данный момент ни с одним израильским официальным лицом, членом Кнессета или министром. Это будет в дополнение к отказу от участия в официальных мероприятиях, на которых будут присутствовать израильские министры и политики в правительстве.



Источники в Объединенных Арабских Эмиратах сообщили сайту Саудовской Аравии, что страна была удивлена молчанием премьер-министра Биньямина Нетаниягу перед лицом действий и заявлений политиков из партии Религиозной сионизм, которые, по их мнению, наносят ущерб стабильности в регионе, разжигая ненависть. и обслуживает только экстремистов. В сообщении также говорится, что Иордания, Египет и Марокко рассматривают аналогичные меры.

В статье конкретно цитируются заявления министра финансов Бецалеля Смотрича, который во время выступления в Париже на этой неделе сказал, что “не существует такого понятия, как палестинский народ”, а также его предыдущее заявление с призывом “стереть с лица земли Хувара”, за которое в конце концов он извинился.



Израильский чиновник, цитируемый в отчете, отрицает желание Объединенных Арабских Эмиратов ослабить отношения между странами.



ОАЭ были одной из четырех арабских стран, нормализовавших отношения с Израилем в рамках так называемых соглашений Авраама, заключенных при посредничестве США в 2020 году.



Данная статья в саудовском издании появилась через несколько недель после того, как Иран и Саудовская Аравия достигли соглашения о восстановлении своих дипломатических отношений.

