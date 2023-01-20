



СМИ: Нетаниягу уволит Дери на следующей неделе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу планирует уволить Арье Дери с постов министров здравоохранения и внутренних дел в соответствии с решением БАГАЦа.



Однако, как отмечает 13-й канал израильского ТВ, исполнение решения БАГАЦа будет отложено до тех пор, пока не будут найдены замены на министерские посты, которые занимает Дери.



Согласно информации прессы, Нетаниягу намерен придерживаться громкого постановления БАГАЦа, принятого в среду. Хотя ожидается, что Нетаниягу уволит Дери, если глава ШАС откажется уйти в отставку, как он заявлял до вынесения решения, Дери останется на своем посту до тех пор, пока не будут выбраны новые министры.



Сам Нетаниягу не может занимать дополнительные должности из-за предъявленных ему обвинений и продолжающегося судебного разбирательства.



Согласно отчету, Нетаниягу, как ожидается, выберет альтернативных министров не позднее следующей недели.