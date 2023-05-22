



СМИ: Нетаниягу разговаривает с принцем Саудовской Аравии о нормализации отношени

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Эли Коэн в течение последних 24 часов провели телефонные разговоры с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом (MBS) в рамках "очень сложных" переговоров об открытии прямых рейсов между Израилем и Джиддой в следующем месяце для совершения хаджа - ежегодного мусульманского паломничества, сообщает 12 канал.



MBS ведет переговоры из Бахрейна при посредничестве министра иностранных дел этой страны Абдуллатифа аль-Заяни, хотя Израиль предпочитает США в качестве посредника, говорится в сообщении со ссылкой на саудовские и израильские источники.



Сообщается, что Израиль находится под давлением администрации президента США Джо Байдена в отношении значительных уступок палестинцам взамен.



Эти шаги будут включать передачу определенных полномочий в Иудеи и Самарии от израильских военных силам Палестинской автономии, а также предоставление силам ПА полномочий, связанных с безопасностью, на Храмовой горе и в Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима — далеко идущие шаги, которые вряд ли будут одобрены крайне правым правительством Израиля.