



СМИ король Чарльз III станет первым монархом Великобритании, посетившим Израиль

В настоящее время идет подготовка к тому, чтобы король Чарльз III, недавно коронованный монарх Великобритании, вошел в историю как первый суверен Великобритании, посетивший Святую Землю, сообщили британские СМИ в воскресенье.



Лорд Стюарт Полак, пэр-консерватор в Палате лордов, который более 25 лет был директором организации "Консервативные друзья Израиля", сказал The Daily Mail Sunday, что "его командой была проведена работа, чтобы подготовить почву для этого визита".



По данным британского таблоида, ожидается, что Чарльз также посетит Палестинскую автономию, чтобы избежать критики со стороны арабского мира. До восшествия на престол Чарльз трижды в частном порядке ездил в Израиль.



В 2018 году принц Уильям совершил официальную поездку в Израиль и Палестинскую автономию.



За время своего 70-летнего правления мать Чарльза, королева Елизавета II, ни разу не посетила Израиль, опасаясь, что это вызовет негативную реакцию в арабском мире.



Отмечается, что президент Ицхак Герцог лично участвовал в усилиях по лоббированию визита короля. Однако угроза ракетных обстрелов из Газы стала серьезным препятствием для определения конкретной даты визита.



