



СМИ: Китай готовит сверхзвуковое подразделение беспилотников-шпионов

В просочившихся документах Пентагона говорится, что китайские военные могут вскоре развернуть высотный беспилотник-шпион, который двигается как минимум втрое быстрее скорости звука, сообщает The Washington Post.



Издание цитирует секретный документ Национального агентства геопространственной разведки, который содержит спутниковые снимки от 9 августа. На фото видны два реактивных разведывательных беспилотника WZ-8 на авиабазе в восточном Китае, примерно в 560 км от Шанхая.



В оценке США говорится, что Народно-освободительная армия Китая “почти наверняка” разместила свое первое подразделение беспилотных летательных аппаратов на базе, находящейся в ведении Восточного командования, подразделения китайских вооруженных сил, ответственного за соблюдение требований суверенитета Китая над Тайванем, сообщает СМИ.



WZ-8 может использоваться для разведки и действовать как сверхзвуковой беспилотник. Максимальная скорость до 3700 км/ч.



При необходимости он маскируется под высокоскоростную ракету и может превращаться в беспилотник-камикадзе. В таком режиме WZ-8 может уничтожать истребители и даже атаковать авианосцы.



The Washington Post заявила, что получила оценку программы по множеству изображений секретных файлов, размещенных в приложении для обмена сообщениями Discord.



