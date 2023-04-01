



СМИ: Кадыров страдает серьезным заболеванием

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже не первый год страдает от серьезного заболевания, плохо поддающегося лечению.



Об этом сообщает "Новая газета", ссылаясь на источники.



Уточняется, что это заболевание может привести к недостаточности внутренних органов. По словам источников, состояние Кадырова резко ухудшилось в июне. Глава Чечни якобы страдает от сильных болей и отдышки.



Предполагается, что это может быть признаком осложнения состояния легких и проблем с почками.



О возможной болезни Кадырова слухи ходят уже давно. Между тем, сам глава Чечни опровергает слухи об этом.

