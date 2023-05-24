



СМИ: Иран может обогатить уран до 84%

Источники в Израиле обеспокоены тем, что Иран может намеренно повысить уровень обогащения урана, сообщает Israel Hayom .



В марте Иран поднял уровень обогащения почти до 84%, но позже заявил , что это было ошибкой со стороны инспекторов.



Между тем, Израиль обеспокоен тем, что Иран может вернуть уровни обогащения до 84%, и поэтому премьер-министр, министр обороны, начальник штаба ЦАХАЛа, начальник Управления военной разведки и глава Совета национальной безопасности уточнили, что Израиль готов использовать свою военную силу, если она считает, что этого требуют обстоятельства.





