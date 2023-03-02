



СМИ: глава Пентагона может посетить Израиль на следующей неделе

Министр обороны США Ллойд Остин, как ожидается, посетит Израиль в следующую среду с двухдневным визитом. Об этом пишет Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.



Визит Остина связан с растущей у Израиля обеспокоенностью по поводу ядерной программы Ирана и ростом насилия в Иудее и Самарии.



Остин будет четвертым высокопоставленным чиновником администрации Байдена, посетившим Израиль с тех пор, как к власти пришло нынешнее правительство.



Ожидается, что в Израиле Остин встретится с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви, а также с премьер-министром Нетаниягу и президентом Ицхаком Герцогом.



Визит Остина также призван продемонстрировать поддержку США Галланта, которого администрация Байдена считает надежным лицом, с которым США могут работать, заявил американский чиновник.



Пентагон отказался комментировать поездку Остина.



