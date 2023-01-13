СМИ: глава минобороны ФРГ решила подать в отставку
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт решила подать в отставку.
По данным Bild, о ее намерении сообщили несколько информированных источников.
Информация о якобы решении Ламбрехт пока что не получила никаких подтверждений. Ни министр, ни оборонное ведомство ФРГ информацию об отставке не комментировали.
"Инициатива отказаться от должности исходит от нее, а не от правительства. Сейчас речь идет о точном времени отставки. Уже ведутся внутренние обсуждения относительно ее преемника", - говорится в материале газеты.
По словам источников, кандидатом на пост следующего министра обороны ФРГ может стать уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль.
Новость о решении Ламбрехт уйти в отставку появилась после серии неприятных инцидентов, связанных с ней. Недавно разразился скандал из-за ее новогоднего видеообращения, в котором она вспомнила войну в Украине на фоне взрывов фейерверков. Уточняется, что в последнем опросе INSA для BILD Ламбрехт занимает последнее место среди 20 политиков.