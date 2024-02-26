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СМИ: ФРГ передумала менять российского киллера после смерти Навального
26.02.2024 19:06 Алина Груднева

СМИ: ФРГ передумала менять российского киллера после смерти Навального

Германия передумала обменивать российского киллера и офицера ФСБ Вадима Красикова после внезапной смерти в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает газета Financial Times.

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Уточняется, что Красикова должны были поменять на Навального, и переговоры об этом были на последней стадии как раз до того, как оппозиционер внезапно умер в тюрьме.

По словам источников, после смерти Навального интерес Берлина к сделке ослаб.

"У них больше нет на примете никого, на кого, по их мнению, можно бы обменять поддерживаемого государством убийцу", - сказал источник на условиях анонимности.

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