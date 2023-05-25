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СМИ: Амир Охана посетит Марокко
25.05.2023 21:40 Ирина Демьянова

СМИ: Амир Охана посетит Марокко

Ожидается, что спикер Кнессета Амир Охана посетит Марокко с официальным и первым в своем роде визитом в начале июня, сообщил 11 канал в четверг.

Отмечается, что именно спикер марокканского парламента пригласил Охану благодаря связям, которые установились между их соответствующими офисами.

Марокко возобновило свои официальные отношения с Израилем на фоне ряда соглашений о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, заключенных при посредничестве администрации Трампа в конце 2020 года.

С тех пор Марокко посетили несколько высокопоставленных израильских чиновников, в том числе бывший министр иностранных дел Яир Лапид и бывший министр обороны Бенни Ганц .

Недавно было объявлено, что министр иностранных дел Эли Коэн и официальные лица США работают над созывом Негевского форума в следующем месяце, на этот раз в Марокко.

Согласно сообщению, форум должен был состояться в марте, но сбор был отложен из-за напряженности в отношениях между Израилем и странами региона.

Форум Негева был создан при предыдущем правительстве Лапида, и в него входят министры иностранных дел пяти других стран: США, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Марокко.

 

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