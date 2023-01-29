



Смертная казнь для террористов - Бен-Гвир предложит законопроект

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил после заседания кабинета безопасности, что вскоре предложит закон, разрешающий смертную казнь в отношении террористов.



"Я надеюсь, что мы примем его подавляющим большинством", — говорится в заявлении.



Он говорит, что недавно объявленные кабинетом безопасности меры в ответ на терроризм "важны", но он хочет "намного большего"



"Я не остановлюсь и буду стремиться к принятию все новых и новых решений по борьбе с терроризмом", - заявил министр.

