



Слухи вокруг Кадырова обрастают новыми подробностями

Самолет главы Чечни Рамзана Кадырова последние три дня находится в Москве.



По данным "Крым. Реалии", об этом сообщило издание "Верстка" со ссылкой на источники.



С начала месяца его бизнес-джет летал в российскую столицу трижды из Грозного. С 15 сентября в Чечню самолет не возвращался.



Тем временем, Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что с утра, 17 сентября, в центральную клиническую больницу Москвы съезжаются автомобили с чеченскими номерами. Они проезжают на территорию без предварительного осмотра.



"Только за один час в ЦКБ прибыли чеченские "Майбах" с двумя машинами охраны, "Порш Каен", четыре "Гелендвагена" и два "БМВ", – сказано в сообщении.



Эти подробности появились на фоне слухов о резком ухудшении состояния здоровья Кадырова. По некоторым данным, он находится в коме или и вовсе умер. Тем временем, в его Telegram-канале появилось видео, на котором глава Чечни гуляет под дождем и советует не верить слухам.

