



Словения выступила за вступление Украины в НАТО – подписана декларация

Лидеры Украины и Словении подписали совместную декларацию, в официальные Любляны поддерживают будущее вступление Украины в НАТО. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы.



По его словам, декларация была подписана президентом Украины Владимиром Зеленским и главой правительства Словении Робертом Голобом.



"Основное в этом документе - неизменная дальнейшая политическая поддержка и практическая всесторонняя помощь Украине для усиления безопасности и оборонных возможностей нашего государства. Кроме того, важно, что Декларация закрепила поддержку права нашего государства самостоятельно выбирать собственный путь и механизмы безопасности. Документ признает значительный вклад Украины в евроатлантическую безопасность, который наша страна делает своей борьбой против российской агрессии", - сказал он.



Жовква говорит, что Любляны также в декларации подтверждают предложенную украинским президентом формулу мира и созыв глобального саммита мира.



Кроме того, премьер Словении поддержал создание специального трибунала для осуждения преступления агрессии РФ против Украины и привлечения к ответственности причастных к военным преступлениям.



Заместитель руководителя ОПУ говорит, что Словения выступает и за скорейшее открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС.



"Важной темой стала и поддержка Словенией евроатлантической интеграции Украины, в частности усилий нашего государства по внедрению стандартов НАТО, что также было отражено в Совместной декларации. Искренне благодарны за четкую позицию Словении по поддержке обретения Украиной членства в НАТО! Сильно и без колебаний", - сказал Жовква.



Он добавил, что Словения стала девятой страной, которая подписала с Украиной совместную декларацию о поддержке её евроатлантических стремлений. Ранее такими странами были Чехия, Бельгия, Черногория, Литва, Польша, Италия, Латвия и Исландия.

