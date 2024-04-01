



Следственный комитет проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма

Причиной послужило видеообращение Манижи в Instagram к своим подписчикам после задержания таджиков, якобы причастных к теракту в Крокус-холл. Манижа описывая задержание предполагаемых преступников, называя произошедшее "публичной пыткой".



Стоит упомянуть также, что Instagram в России запрещен, как и многие другие интернетплатформы.



Видеообращение Манижи не понравилось соучредителю Фонда защиты национального и исторического наследства Александру Карабанову. И Карабанов накатал донос на девушку главе СК Александру Бастрыкину, где попросил проверить уехавшую из страны певицу. И в случае если экспертиза увидит оправдание терроризма — наказать.



