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Sky News: Россия производит снаряды в три раза быстрее и в четыре раза дешевле
26.05.2024 18:49 MIGnews.com

Sky News: Россия производит снаряды в три раза быстрее и в четыре раза дешевле

 Россия производит снаряды в три раза быстрее и в четыре раза дешевле, чем США и ЕС

Такие подсчеты сделала консалтинговая компания Bain & Company.

Эксперты изучили открытые данные и пришли к выводу, что в этом году российские предприятия изготовят около 4,5 млн артиллерийских снарядов, тогда как страны ЕС и США — лишь 1,3 млн совокупно. Себестоимость российских 152-мм боеприпасов в четыре раза меньше, чем у западных 155-мм. По словам украинских военных, на каждый выпущенный ими снаряд российская армия может ответить пятью.

 

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