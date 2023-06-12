



Скончался экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

В понедельник, 12 июня, в больнице Сан-Раффаэле в Милане в возрасте 86 лет скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Эту информацию подтверждает Ansa.



Берлускони прибыл в больницу в прошлую пятницу, чтобы пройти "плановые анализы", связанные с лейкозом, которым он страдал в течение некоторого времени. И сегодня был четвертый день его госпитализации.



Брат Паоло, дети Марина, Элеонора, Барбара и Пьер Сильвио прибыли в больницу в течение нескольких минут после новости о кончине экс-премьера.



Напомним, Сильвио Берлускони трижды возглавлял правительство Италии - в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах.

Его партия "Вперед, Италия" входит в коалиционное правительство. Но позиция Берлускони резко отличалась от взглядов нынешнего премьер-министра Италии Джорджи Мелони, поддерживающей Украину.

Берлускони также был известен своей дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным, и оправдывал российское вторжение в Украину. В частности, Берлускони считал, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и будут предлагать только помощь в восстановлении.