



Сколько высокоточных ракет осталось у России в арсенале

Россия израсходовала уже две трети своего арсенала ракет. Однако в ее запасах еще более 600 ракет разных типов. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.



"Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по поражению военных объектов", - заявил министр.



По данным Минобороны, до начала полномасштабной войны РФ имела 900 ракет для "Искандеров" наземного базирования, 500 ракет типа "Калибр" морского базирования и 444 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 и Х-555.



Сейчас в арсенале России осталось:



124 ракеты для "Искандеров";

272 "Калибры";

213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555.



В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет из запаса, который был до февраля. По его словам, приближается то время, когда РФ не сможет использовать этот ресурс.



"Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество оставшихся ракет на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных, которые доставляют нам самые большие хлопоты. Что касается других, советских образцов, например, С-300, там немного их есть, но уже значительно меньше, чем было на 24 февраля", - отметил глава СНБО.



Как уточнил Данилов, в арсенале РФ осталось примерно 30% ракет.



"Я не имею права называть абсолютные цифры, которые вы хотели бы от меня услышать. Но если брать проценты, то остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля", - подчеркнул он.